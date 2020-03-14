Канада перевірить цілісність “чорних скриньок” збитого літака МАУ

Канадські експерти будуть присутніми при аналізі вмісту “чорних скриньок” збитого літака МАУ.

У цьому запевнив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми казали: передайте “чорні скриньки” у Європу, відправте їх туди, де ми можемо їх звантажити та проаналізувати. Звісно, коли це трапиться, наші експерти будуть присутніми, аби ми мали змогу ліпше оцінити, чи було втручання у “чорні скриньки”", - сказав Шампань.

За його словами, “наразі немає причин так думати (підозрювати втручання у бортові самописці - ред.), але наші експерти будуть присутніми та матимуть змогу оцінити це”.

Міністр також висловив сподівання, що Іран не використовуватиме спалах коронавірусу для обґрунтування затримки розслідування авіакатастрофи.

“Ми з повагою ставимося до потреби держав боротьби із коронавірусом. Водночас, я маю надію, що це не буде використано як причину не забезпечувати підзвітність й прозорість, на яку сподіваються родичі загиблих”, - зазначив Шампань.

Як повідомлялося, у середу під час сесії Ради ІКАО у Монреалі представник Ірану Фархад Парвареш пообіцяв незабаром передати чорні скриньки збитого літака МАУ Україні.

Як відомо, Додаток 13 Конвенції про цивільну авіацію, підписантом якої є Іран, вимагає, аби у випадку авіакатастрофи “чорні скриньки” розшифровувалися “без жодних затримок”. Якщо держава, на території якої трапилася трагедія, не здатна самостійно це зробити, вона мусить передати їх третій стороні із наявними для цього ресурсами.