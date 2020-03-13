Україна проводить переговори щодо надання гуманітарної допомоги — Президент

Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги у рамках роботи з протидії поширення коронавірусної інфекції.

Про це Президент Володимир Зеленський у зверненні, оприлюдненому на його сторінці у Facebook.

"Проводяться переговори з міжнародними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги, серед іншого - медичного обладнання. Митниці України доручено здійснювати оформлення таких вантажів швидко, не більше, ніж за один день", - розповів Зеленський.

Президент також повідомив, що Державною службою контролю за якістю харчових продуктів буде посилено контроль за системою водопостачання та водовідведення.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один у Житомирській. Один з них закінчився летально - сьогодні померла 71-річна жінка з Житомирщини.

За останніми даними поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 137 тисяч людей, загинуло 5088, одужало 69 779.