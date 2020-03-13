Уряд у суботу проведе засідання з питань протидії коронавірусу

Кабінет Міністрів у суботу, 14 березня збереться на засідання з питань протидії коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завтра буде засідання уряду, де ми будемо працювати, насамперед, над питанням, що робити з коронавірусом", - зазначив міністр.

У свою чергу, віцепрем'єр-міністр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков уточнив, що засідання Кабміну заплановане на 12-ту годину.