Зеленський змінив персональний склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив персональний склад Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний Указ №80/2020 від 13 березня оприлюднено на сайті глави держави.

Президент, зокрема, ввів до персонального складу РНБО тимчасово виконуючу обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову, міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, міністра оборони Андрія Тарана, міністра фінансів Ігоря Уманського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а також затвердив у персональному складі РНБО віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка.

Цим же указом глава держави вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України експрем'єра Олексія Гончарука, колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка, ексміністра фінансів Оксану Маркарову та колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 4 березня звільнила Олексія Гончарука з посади Прем’єр-міністра. У той же день парламент затвердив склад нового Кабінету міністрів, який представив парламентаріям Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

5 березня Рада звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку.