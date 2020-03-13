Данілов, Єрмак та Ляшко проведуть брифінг за результатами засідання РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко о 13.30 проведуть брифінг за результатами засідання РНБО.

Про це повідомляється на сайті Офісу Президента.

“У п’ятницю, 13 березня, о 13:30 за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України розпочнеться брифінг за участю секретаря РНБО Олексія Данілова, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та заступника міністра охорони здоров’я України, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка”, - ідеться в повідомленні.

Брифінг проходитиме в будівлі Офісу Президента.