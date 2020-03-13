Кабмін перепризначив уповноваженого Мін'юсту у справах ЄСПЛ Ліщину
Відповідні розпорядження від 11 березня опубліковані на Урядовому порталі.
Зокрема, розпорядженням 264-р Ліщину звільнено з посади заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини “відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”.
Водночас, розпорядженням № 273-р його призначено на цю ж посаду.
Окрім того на Урядовому порталі опубліковане розпорядження № 265-р про звільнення Ганни Буяджи з посади державного секретаря Міністерства юстиції України 27 березня 2020 р. за власним бажанням.
Розпорядженням № 274-р покладено “тимчасово, з 28 березня 2020 р. до призначення в установленому порядку державного секретаря Міністерства юстиції України, виконання обов’язків державного секретаря Міністерства юстиції України на директора департаменту публічного права зазначеного Міністерства Кравченко Людмилу Миколаївну”.
Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів України перепризначив шістьох заступників міністра юстиції та призначив ще одного — Олену Висоцьку.