Федоров запропонував Кабміну проводити засідання уряду онлайн

Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонував Кабінету міністрів внести зміни до регламенту роботи уряду та запровадити можливість проведення онлайн-засідань.

Про це він сказав на початку позачергового виїзного засідання уряду в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене є пропозиція внести (до порядку денного засідання уряду - ред.) проєкт постанови, враховуючи загрози, які нас чекають, для стабільної роботи Кабінету міністрів, зміни до регламенту роботи Кабінету міністрів і запровадити можливість проведення онлайн-засідання Кабінету міністрів", - сказав Федоров.

Він також додав, що Кабмін має дозволити членам уряду брати участь у засіданнях за допомогою онлайн-трансляції, якщо вони відсутні з різних причин.

Як повідомлялося, у Києві розпочалося виїзне позачергове засідання уряду за участю Президента України Володимира Зеленського, яке транслюють онлайн. Засідання відбувається в корпусі інноваційного парку Unit.City у столиці. Відвідувачам заходу, зокрема журналістам, перед входом виміряли температуру.

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За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилися 128 343 людини, загинули 4720, одужали 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один - у Житомирській.