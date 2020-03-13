Міноборони повідомило Британії та Канаді п’ять своїх пріоритетів

Міноборони повідомило Британії та Канаді п’ять своїх пріоритетів

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Укрінформ
Міністр оборони України Андрій Таран запевнив послів Великої Британії Мелінду Сіммонс та Канади Ларису Галадзу у продовженні курсу на євроатлантичну інтеграцію України.

Про це повідомляє Міноборони.

"Під час заходу міністр оборони України наголосив на продовженні курсу інтеграції в Євроатлантичний простір та зазначив, що це є необхідним компонентом для посилення спроможностей Збройних сил", - ідеться у повідомленні.

Таран поінформував іноземних дипломатів про п’ять пріоритетних цілей діяльності МОУ. Це, зокрема, технологічна модернізація систем озброєння, робота з підвищення професіоналізму у Збройних силах, створення гідних умов для проходження військової служби, соціальний захист військовослужбовців та підвищення рівня здатності ЗСУ взаємодіяти з силами Альянсу для просування на шляху до вступу у НАТО.

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Міністр підкреслив, що ці завдання досягатимуться шляхом вироблення та втілення адекватної воєнним загрозам державної політики та ефективного оборонного менеджменту. "Ми налаштовані на продовження оборонної реформи з новими силами, енергією, впевненістю та оптимізмом. Пріоритети діяльності Міноборони України спрямовані на досягнення взаємосумісності у ключових сферах діяльності з Альянсом", сказав він.

Сторони обговорили перспективні напрямки співробітництва у військово-технічній та оборонно-промисловій галузях з метою нарощування оперативних спроможностей ЗСУ та розвитку оборонної інфраструктури України.

Глави дипломатичних представництв Канади та Великої Британії запевнили міністра оборони України у продовженні всебічної підтримки. Вони також запропонували проводити узгоджену інформаційну кампанію, спрямовану на підтримку євроатлантичних прагнень України, особливо в контексті того, що Посольства Канади та Великої Британії є контактними посольствами Альянсу в Україні.

Таран подякував іноземним партнерам за послідовну підтримку ЗСУ щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України, відзначивши успішність тренувальних місій «ORBITAL» (Велика Британія) та «UNIFIRE» (Канада).

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