Виїзне засідання Кабміну за участю Зеленського

Виїзне засідання Кабміну за участю Зеленського

Онлайн
Укрінформ
У Києві розпочалося виїзне позачергове засідання уряду за участю Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, засідання відбувається в корпусі інноваційного парку Unit.City у столиці.

Планується, що на засіданні буде презентовано реформу системи містобудування.

Наразі зі вступним словом виступає Зеленський.

Наживо засідання транслює Ютуб-канал Кабінету Міністрів.

Раніше повідомлялося, що 13 березня відбудеться онлайн-трансляціявиїзного позачергового засідання Кабінету мністрів за участю Президента України Володимира Зеленського. Запитання по темі можна поставити під відео під час прямої трансляції. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповість на них під час брифінгу за підсумками засідання.

Відвідувачам заходу, зокрема журналістам, перед входом виміряли температуру.

Нагадаємо, перед засіданням для журналістів провели карантинні заходи.
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