Виїзне засідання Кабміну за участю Зеленського
Онлайн
Укрінформ
У Києві розпочалося виїзне позачергове засідання уряду за участю Президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, засідання відбувається в корпусі інноваційного парку Unit.City у столиці.
Планується, що на засіданні буде презентовано реформу системи містобудування.
Наразі зі вступним словом виступає Зеленський.
Наживо засідання транслює Ютуб-канал Кабінету Міністрів.
Раніше повідомлялося, що 13 березня відбудеться онлайн-трансляціявиїзного позачергового засідання Кабінету мністрів за участю Президента України Володимира Зеленського. Запитання по темі можна поставити під відео під час прямої трансляції. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповість на них під час брифінгу за підсумками засідання.
Відвідувачам заходу, зокрема журналістам, перед входом виміряли температуру.
Нагадаємо, перед засіданням для журналістів провели карантинні заходи.