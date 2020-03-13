Виїзне засідання Кабміну за участю Зеленського

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, засідання відбувається в корпусі інноваційного парку Unit.City у столиці.

Планується, що на засіданні буде презентовано реформу системи містобудування.

Наразі зі вступним словом виступає Зеленський.

Наживо засідання транслює Ютуб-канал Кабінету Міністрів.

Раніше повідомлялося, що 13 березня відбудеться онлайн-трансляціявиїзного позачергового засідання Кабінету мністрів за участю Президента України Володимира Зеленського. Запитання по темі можна поставити під відео під час прямої трансляції. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповість на них під час брифінгу за підсумками засідання.

Відвідувачам заходу, зокрема журналістам, перед входом виміряли температуру.