Через загрозу коронавірусу президент Литви скасував візит в Україну

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа через загрозу коронавірусу відкладає запланований на наступний тиждень візит в Україну.

Про це повідомив портал Delfi з посиланням на прессекретаря президента Антанаса Бубняліса.

За його словами, скасований візит Президента Литви в Україну планувався на 18-20 березня.

Нагадаємо: наприкінці березня Гітанас Науседа планував брати участь у робочій сесії Європейської ради в Брюсселі, з приводу цього візиту очікується загальне рішення.

Науседа також планував відвідати короля Бельгії, проте рішення щодо цієї зустрічі також уточнюється.