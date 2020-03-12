Через загрозу коронавірусу президент Литви скасував візит в Україну
Укрінформ
Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа через загрозу коронавірусу відкладає запланований на наступний тиждень візит в Україну.
Про це повідомив портал Delfi з посиланням на прессекретаря президента Антанаса Бубняліса.
За його словами, скасований візит Президента Литви в Україну планувався на 18-20 березня.
Нагадаємо: наприкінці березня Гітанас Науседа планував брати участь у робочій сесії Європейської ради в Брюсселі, з приводу цього візиту очікується загальне рішення.
Науседа також планував відвідати короля Бельгії, проте рішення щодо цієї зустрічі також уточнюється.