Уряд звільнив двох заступників міністра соцполітики

Кабінет міністр ухвалив розпорядження про звільнення Наталії Ненюченко з посади першого заступника міністра соціальної політики та Сергія Ніжинського - з посади заступника міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції.

Як зазначається у відповідних розпорядженнях, оприлюднених на Урядовому порталі, обох звільнено за власним бажанням.

КМУ також звільнив Володимира Шуміліна з посади заступника міністра культури, молоді та спорту України за власним бажанням, Юрія Джигира, Василя Шкуракова та Геннадія Пліса - з посади заступників міністра фінансів відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”.

Сергія Ярового звільнено з посади першого заступника міністра внутрішніх справ України у зв’язку з переходом на іншу роботу. З тієї ж причини звільнено Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ України.

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Уряд призначив Олександра Дубляна державним секретарем Міністерства оборони України з 16 березня 2020 р. строком на п’ять років з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1037.