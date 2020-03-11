Засідання Парламентської Асамблеї України і Польщі перенесли

Засідання Парламентської Асамблеї України і Республіки Польща, яке було заплановано на 23-25 березня, перенесено.

Про це повідомляється на сторінці Верховної Ради у Facebook.

"Таке рішення погоджено співголовами Асамблеї - заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк та віцемаршалком Сейму РП Ришардом Терлецьким", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, співголови взяли до уваги рекомендації своїх національних парламентів та урядів.

Дату проведення наступного засідання Асамблеї сторони домовилися визначити додатково.