Засідання Парламентської Асамблеї України і Польщі перенесли

Засідання Парламентської Асамблеї України і Польщі перенесли

Укрінформ
Засідання Парламентської Асамблеї України і Республіки Польща, яке було заплановано на 23-25 березня, перенесено.

Про це повідомляється на сторінці Верховної Ради у Facebook.

"Таке рішення погоджено співголовами Асамблеї - заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк та віцемаршалком Сейму РП Ришардом Терлецьким", - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, співголови взяли до уваги рекомендації своїх національних парламентів та урядів.

Дату проведення наступного засідання Асамблеї сторони домовилися визначити додатково.

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