Очільниця Мінкультури задекларувала три шуби і 778 тисяч зарплати

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра культури Світлана Фоменко задекларувала за 2019 рік 778 тисяч гривень доходу, який склала зарплата чиновниці.

Декларація чиновниці за 2019 рік є у Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Фоменко задекларувала соболину, норкову та рисячу шуби, одяг брендів Мanzari, годинники марки Мido, Сhopard, Оmega, Van Der Bauwede, ювелірні вироби Yamagiwa, Сarrera y Сarrera.

Її чоловік Дмиро Фоменко задекларував кілька квартир, земельні ділянки в Києві та Київській області, два садових будинки, чотири автомобілі Infiniti та декілька машиномісць. Він також задекларував 8299 гривень зарплати від ТОВ "Мегаполіс" і 4 тис. гривень доходів від відчуження цінних паперів і корпоративних прав. У Дмитра Фоменка є 730 тис. гривень і 33 тис. доларів готівки.

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Дочка Фоменко Катерина в спадок отримала квартиру в Києві площею 131,4 кв.м.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 10 березня поклав тимчасове виконання обов’язків міністра культури на Світлану Фоменко.