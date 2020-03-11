Новий посол Казахстану в Україні вручив копії вірчих грамот у МЗС

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Казахстану в Україні Дархана Калєтаєва.

Про це Божок повідомив у Twitter.

"Прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Казахстан в Україні Д.Калєтаєва. Привітав на Українській землі, обговорили перспективи політичного діалогу, відновлення торгівлі, взаємодію в рамках ООН та інших міжнародних організацій, в тому числі у контексті триваючої агресії Росії", - написав дипломат.

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Як повідомлялося, Калєтаєв був призначений послом Казахстану в Україні 22 лютого.