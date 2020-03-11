НАЗК перевіряє конфлікт інтересів у призначенні Бабікова до ДБР

НАЗК проводить моніторинг дотримання законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів у призначенні першим заступником голови ДБР Олександра Бабікова, який працював у юридичній фірмі, що представляла інтереси експрезидента Віктора Януковича.

Про це Укрінформу повідомило поінформоване джерело.

"НАЗК на постійній основі здійснює моніторинг дотримання суб'єктами закону "Про запобігання корупції", законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів. Щодо цієї особи йдеться не про перевірку, а про моніторинг щодо дотримання особою вимог закону щодо запобігання конфлікту інтересів", - зазначив співрозмовник.

За його словами, у межах моніторингу НАЗК направляє запити "для отримання всебічної інформації, яка може свідчити про наявність або відсутність конфлікту інтересів".

При цьому поінформований співрозмовник не зміг уточнити, чи проводиться такий моніторинг на підставі звернення політичної партії "Голос".

Своєю чергою у партії "Голос" підтвердили подання до НАЗК депутатського звернення щодо Бабікова.

"Наприкінці січня народні депутати від «Голосу» Ярослав Юрчишин та Андрій Осадчук зареєстрували звернення до керівників ДБР і НАЗК. Підставою став конфлікт інтересів через призначення адвоката Януковича Олександра Бабікова першим заступником директора Державного бюро розслідувань", - сказав Укрінформу прессекретар партії "Голос" Ярема Дух.

Раніше народний депутат Олександра Устінова ("Голос") звернулась до т. в. о. директора Держбюро розслідувань Ірини Венедіктової з приводу проведення службового розслідування щодо першого заступника директора ДБР Бабікова.

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Як повідомлялося, 20 січня т.в.о. голови ДБР Ірина Венедіктова заявила, що за результатами конкурсу підписала накази про призначення заступників директора Бюро. Одним із них став Олександр Бабіков, який працював в адвокатському об'єднанні Aver Lex, що захищало експрезидента Віктора Януковича.

Раніше в організації "Родини Героїв Небесної сотні" заявили, що призначення Бабікова, є конфліктом інтересів, оскільки відомство продовжуватиме слідство у "справах Майдану".

Сам Бабіков стверджує, що не представляв інтереси колишнього президента Віктора Януковича у судах як адвокат, і на посаді першого заступника директора ДБР не має конфлікту інтересів, пов’язаного з розслідуванням "справ Майдану" слідчими Бюро. За словами Бабікова, для уникнення конфлікту інтересів він подав в.о. директору ДБР Ірині Венедіктовій рапорт, у якому вказав номери кримінальних проваджень, до яких раніше був залучений як адвокат.