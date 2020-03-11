У “Голосі” спростовують, що міністр економіки з їхньої партії

У партії “Голос” спростували інформацію про те, що тимчасово виконувач обов'язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Павло Кухта є представником їхньої політсили.

Про це Укрінформу повідомив прессекретар “Голосу” Ярема Дух.

"Виконувач обов’язків міністра економіки Павло Кухта не є представником “Голосу” у новому Кабінеті міністрів. Цією заявою ми спростовуємо інформацію у медіа про те, що “член партії “Голос” очолив Міністерство економіки”. Пан Кухта справді брав участь у кампанії в Раду у 2019 році, проте потім вийшов і з партії, і з виборчого списку “Голосу”", - зазначив Дух.

На позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року Кухта балотувався до Верховної Ради IX скликання від політичної партії “Голос” 25-м номером у списку, але в листопаді скасував реєстрацію як кандидата за власним бажанням. Був програмним директором “Голосу”, розробляв програми партії та проєкти законів.

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня уряд ухвалив рішення, згідно з яким на Кухту покладено тимчасове виконання обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.