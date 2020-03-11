Кличко анонсує перезавантаження партії "УДАР" до місцевих виборів

Партія УДАР проведе масштабне оновлення команди до місцевих виборів.

Про це міський голова Києва та лідер партії УДАР Віталій Кличко розповів в інтерв’ю Бабелю.

"У нас буде масштабне оновлення команди, зробимо велику презентацію. Робота вже почалась, і найближчим часом оголосимо з’їзд. Партія матиме ту саму назву — УДАР", - розповів Кличко.

Він не став називати конкретні прізвища, проте зауважив, що до їхньої команди приєднається "багато нових, ...досвідчених людей".

"Це буде перезавантаження партії, ми однозначно формуватимемо ще потужнішу команду, яка покаже результат", - наголосив Кличко.

Водночас, відповідаючи на запитання чи могла б партія стати союзником для влади в регіонах, де у неї немає власних осередків, лідер УДАРу зазначив: "Тобто червоне із зеленим — такого кольору у нас прапор буде? Гарна ідея, я подумаю над цією пропозицією".