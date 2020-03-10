"Голос" закликає створити антикризовий економічний штаб

Укрінформ
Депутатська фракція політичної партії "Голос" закликає чинну владу створити антикризовий фінансовий штаб за участю представників Кабінету міністрів, Національного банку та Офісу Президента України.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу сказала перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, член фракції "Голос" Юлія Клименко.

"Враховуючи популістичні гасла нового уряду та Президента на зразок "нагодувати всіх голодних", дефіцит бюджету може й надалі рости та призведе де-факто до дефолту. Тому є пропозиція та порада до чинної влади. Перш за все... треба зробити хоча б антикризовий штаб за участю уряду, Національного банку України та Офісу Президента, щоб розробити покроковий план дій і знати, коли і як його втілювати", - зазначила депутат.

Вона підкреслила, що зміна уряду в країні на піку світової економічної кризи, а тим більше відсутність у ньому економічного блоку, є "самогубством для будь-якої влади". "Під не сформований уряд, де нема економічного блоку, МВФ, скоріше за все, не надасть траншу і тягтиме до останнього з його виділенням. Нових прямих інвестицій в економіку України ми не побачимо. У найгіршому варіанті нас чекає девальвація, подальше просідання економіки, зупинка зростання доходів населення і проблеми виконання бюджету, які ми вже бачимо", - уточнила Клименко.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада України затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні українського парламенту.

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