"Голос" закликає створити антикризовий економічний штаб

Депутатська фракція політичної партії "Голос" закликає чинну владу створити антикризовий фінансовий штаб за участю представників Кабінету міністрів, Національного банку та Офісу Президента України.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу сказала перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, член фракції "Голос" Юлія Клименко.

"Враховуючи популістичні гасла нового уряду та Президента на зразок "нагодувати всіх голодних", дефіцит бюджету може й надалі рости та призведе де-факто до дефолту. Тому є пропозиція та порада до чинної влади. Перш за все... треба зробити хоча б антикризовий штаб за участю уряду, Національного банку України та Офісу Президента, щоб розробити покроковий план дій і знати, коли і як його втілювати", - зазначила депутат.

Вона підкреслила, що зміна уряду в країні на піку світової економічної кризи, а тим більше відсутність у ньому економічного блоку, є "самогубством для будь-якої влади". "Під не сформований уряд, де нема економічного блоку, МВФ, скоріше за все, не надасть траншу і тягтиме до останнього з його виділенням. Нових прямих інвестицій в економіку України ми не побачимо. У найгіршому варіанті нас чекає девальвація, подальше просідання економіки, зупинка зростання доходів населення і проблеми виконання бюджету, які ми вже бачимо", - уточнила Клименко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада України затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні українського парламенту.