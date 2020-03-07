Разумков на два дні їде до Швейцарії

Разумков на два дні їде до Швейцарії

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 9-10 березня відвідає Швейцарію з офіційним візитом.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков 9-10 березня здійснить офіційний візит до Швейцарії", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, керівник українського парламенту проведе зустрічі з президентом Швейцарії Симонеттою Зоммаругою, головою Національної ради Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Ізабель Море та головою Ради кантонів Федеральних зборів Швейцарії Хансом Штеклі.

Фото: пресслужби ВР

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