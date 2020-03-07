Олігархи мають виконувати ролі статистів, а не головні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що олігархи можуть робити корисне для держави, але вони не повинні бути на лідуючих ролях.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

«Я хочу, щоб вони мали ролі статистів, а не головні ролі», - заявив Зеленський.

Він заперечив, що бізнесмен Ігор Коломойський користується особливим статусом.

Зеленський також назвав «недоречним» придбання бізнесменом Рінатом Ахметовим особняка з 14 спальнями на Французькій Рив'єрі за 200 мільйонів євро (цей бізнесмен у 2011 році купив за 136 млн фунтів стерлінгів квартиру в Гайд-парку, це була найдорожча нерухомість, з тих, які будь-коли були придбані у Великій Британії).

Як зауважують автори інтерв'ю, багато хто в Києві бачать у зміні уряду в Україні, яка відбулася цього тижня, ознаку того, що старі олігархічні гравці відновлюють свій вплив, і що українські олігархи продовжують мати величезний вплив, а Зеленський не позбудеться їхніх махінацій, просто попросивши їх по-доброму. Зеленському доведеться працювати з ними, просити інвестувати в Україні і фінансувати державні проєкти, зазначає The Guardian.

Фото: Arthur Bondar/The Guardian