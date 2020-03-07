Україна має переконати Європу в прагненні до більшої інтеграції - Зеленський

Україна повинна мати підтверджену європейськими лідерами перспективу інтеграції в ЄС.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian.

«Ми повинні дати людям впевненість, що Європейський Союз чекає на Україну... Люди не дуже вірять словам. А точніше, люди вірять словам лише певний час, потім вони починають шукати дії», - сказав глава держави.

На його думку, канцлер ФРН Ангела Меркель це добре усвідомлює.

За словами Зеленського, переконати Меркель та інших у бажанні України до тіснішої інтеграції в Європу є «життєво важливим».

Водночас Президент зауважив, що Brexit став «дивним досвідом» для Києва: бачити, як країна квапиться вийти з ЄС, коли Україна так хоче приєднатися до нього.

Фото: Arthur Bondar/The Guardian