Зміни в уряді України спричинили невизначеність у західних інвесторів – експерт

Відставка Прем'єр-міністра України та значне переформатування українського уряду, в тому числі усунення міністрів-реформаторів, турбує західних інвесторів і партнерів через невизначеність щодо подальшого курсу України на реформи.

Про це розповів у коментарі Укрінформу представник Німецького фонду Маршалла в США Джонатан Катц у кулуарах міжнародної конференції в Вашингтоні "Діалог з питань безпеки США-Україна".

"Ми не знаємо, як діятимуть нові люди, призначені на посади в уряді. Найважливішим є те, чи продовжить Україна дотримуватися курсу реформ", - зауважив експерт, додавши, що для цього потрібно бачити реальні дії.

Він підкреслив, що переформатування українського Кабміну, коли попередній уряд попрацював дуже мало часу, насправді викликає стурбованість на Заході. "Це хвилює партнерів України, це означає, що в уряді є нестабільність. Також виникає стурбованість, чи буде нова команда прихильною тим змінам, які були задекларовані раніше", - підкреслив експерт.

Читайте також: Світове українство закликає новий уряд не сходити зі шляху реформ

У цьому контексті він уточнив, що має на увазі реформи в системі права, а також інші зміни, передбачені взаємодією України і МВФ. "Політичні переслідування керівників антикорупційних органів чи то з боку представників Верховної Ради, чи то уряду надсилають тривожні сигнали. Виникають також сумніви щодо прагнення України далі мати підтримку з боку МВФ", - зазначив Катц.

У цьому контексті він зауважив, що з боку МВФ є певні занепокоєння з приводу банківської сфери в Україні, у тому числі спроб Ігоря Коломойського "підірвати цілісність банківського сектору".

Він нагадав, що минулого вересня нове керівництво України "мало вдалий початок з точки зору ухвалення важливих законів". Втім зараз тенденція змінилася, і дедалі більше проявляється лобіювання інтересів олігархами. "Коли зовнішні інвестори не можуть бути впевненими в тому, що відбувається всередині України, і мають занепокоєння, що вплив олігархів повертається, як вони дивитимуться в бік України? Очевидно, з меншою впевненістю та бажанням інвестувати", - підкреслив експерт.

У цьому зв'язку він наголосив, що західні партнери очікують від президента Зеленського переконливої комунікації та підтверджень, що заявлений Україною курс на реформи збережеться. "Найбільший виклик – це невизначеність. І чим більша вона, тим складніше партнерам, які виступають за економічну й політичну підтримку України, думати, що вони залишаються на правильному шляху", - зауважив експерт.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада України затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні українського парламенту.