Кулеба: Я хочу відкрити для України Південно-Східну Азію

Південно-Східна Азія має значні економічні та політичні можливості для України.

Про це в ефірі телеканалу Інтер сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо зосередитися на тому, щоб посольства України за кордоном працювали максимально ефективно над залученням інвестицій і розвитком торгівлі українськими товарами, особливо - промисловими товарами. Друга новела, якою я сподіваюся запам'ятатися як міністр, я хочу відкрити для України Південно-Східну Азію", - сказав Кулеба.

На його думку, у цьому регіоні зосереджені економічні та політичні можливості для України.

"Я хочу значну увагу приділяти цьому напрямку. Безумовно, Україна буде рухатися до членства у ЄС і НАТО, бо це курс, обраний народом. Але було б величезною помилкою для України зосереджуватися у чотирикутнику ЄС-НАТО-Америка-Росія. Світ набагато більший", - вважає Кулеба.

Він зазначив, що як міністр закордонних справ він приділятиме увагу заповненню вакансій послів та старших дипломатів у іноземних представництвах України.

"Не може бути ефективною дипломатія, якщо багато років немає посла або у посла немає ефективної команди", - додав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Новим міністром закордонних справ був призначений Дмитро Кулеба.