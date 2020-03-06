Зеленський закликав Макрона не підігрувати Путіну

Президент України Володимир Зеленський відреагував на політику французького колеги Еммануеля Макрона щодо Москви.

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

"Тут ви не можете грати на два фронта", - заявив Президент України.

Зеленський додав, що для Ангели Меркель та Еммануеля Макрона важливо чинити тиск на Путіна. Він зазначив, що французький та німецький лідери підтримують Україну, але висловив стурбованість паралельними зусиллями Макрона щодо відновлення відносин з Кремлем.