Тимчасове закриття шкіл убезпечить від коронавірусу. Як не зупинити навчання

Бо як тоді бути з правом на освіту? Порятувати ситуацію може дистанційне навчання

Державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом влада змушена буде запроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи.

Серед яких – «заборона на проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, ТИМЧАСОВЕ ЗАКРИТТЯ ШКІЛ НА ОБМЕЖУВАЛЬНІ ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ, змушена буде РОЗРИВАТИ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, щоб зменшувати масові скупчення людей».

Піклування про охорону здоров‘я під час поширення коронавірусу – цілком зрозуміле і логічне, але як бути з ПРАВОМ НА ОСВІТУ? Що на захист цього фундаментального права, гарантованого Конституцією України, може запропонувати новий уряд у випадку закриття шкіл?

Посада міністра освіти та науки залишається вакантною.

А тим часом у світі вже сьогодні майже 300 млн дітей: від малюків дитсадочків до учнів середніх шкіл позбавлені доступу до освіти. Порушується їх право на освіту через епідемію коронавірусу. 13 країн зачинили шкільні двері, ще 9 – увели локальні обмеження. Якщо уряди ухвалять рішення закрити школи, це ще 180 млн учнів без освіти.

Сьогодні отримав листа від George Papagiannis, відповідального за міжнародну комунікацію в ЮНЕСКО. Організація не просто занепокоєна цією кризою, а й пропонує конкретні стратегії протидії безпрецедентним обмеженням у галузі освіти. Серед іншого, урядам країн пропонується негайно переходити до інклюзивної дистанційної освіти.

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Точно знаю, що в Україні існують програми дистанційного навчання та цифрові платформи з відкритим доступом, які школи та вчителі можуть використовувати для досягнення усіх цілей дистанційного навчання!

Моя родина мала такий досвід під час перебування у Франції, в Парижі, завдяки досвіду Міжнародної української школи.

Цей досвід потрібно використовувати – вже і зараз. Що для цього робить міська Київська (бо мій син також ходить до школи) та центральна влада? Нам потрібна комплексна стратегія на випадок масштабного поширення коронавірусу, а не лише «гасіння наслідків» кризи. Такий підхід вгамує суспільний психоз.

P.S. Майбутній міністр ще може встигнути потрапити на екстрену зустріч міністрів освіти у Парижі, яку ЮНЕСКО скликає 10 березня, щоб поділитися новими стратегіями та отримати рекомендації для підтримання навчання, забезпечення участі в освітніх процесах та справедливості.

Роман Сущенко

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