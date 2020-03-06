Через позицію РФ жоден з висновків "нормандського саміту" не виконаний – Україна в ОБСЄ

Через деструктивну позицію Росії жоден з узгоджених висновків Паризького саміту в нормандському форматі від 9 грудня 2019 року протягом трьох місяців так і не виконаний у повному обсязі.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Через три місяці після останнього саміту "нормандської четвірки" у Парижі ми з жалем констатуємо, що жоден з узгоджених висновків не був виконаний в повному обсязі через деструктивну позицію російської сторони", - заявив Цимбалюк.

Український дипломат вказав на те, що замість повного та всеохоплюючого режиму припинення вогню "ми спостерігаємо постійні збройні атаки та обстріли з боку російських збройних формувань на Донбасі, які лише минулого тижня (24 лютого - 1 березня) призвели до загибелі двох українських військовослужбовців та поранення 14-ти інших. Крім того, в результаті використання бойовиками цивільної інфраструктури та ведення обстрілів з житлових районів продовжують страждати мирні жителі.

"Російська сторона також зневажає своїми зобов'язаннями щодо розмінування. СММ знову зареєструвала протипіхотні міни, які використовували російські маріонетки, на ділянці розведення в Золотому та поблизу окупованого Молодіжного, приблизно в 10 метрах від дороги, що регулярно використовується СММ. Натомість, як повідомили у СММ, українські сапери продовжують свою діяльність, у тому числі в Катеринівці, на тій же ділянці розведення", - заявив він.

Крім того, додав очільник місії України при ОБСЄ, російська сторона відкидає запропоновані Україною в ТКГ додаткові ділянки розведення, включаючи в районі Гнутового, що біля існуючого КПВВ.

Також триває робота щодо звільнення та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом: українська сторона заявила про намір провести наступний обмін у березні цього року.

"Замість надання згоди на відкриття нових контрольних пунктів в'їзду/виїзду на лінії розмежування на Донбасі, базуючись, насамперед, на гуманітарних критеріях, як було домовлено в Парижі, російська сторона веде обстріли існуючих КПВВ. 29 лютого український бронетранспортер був обстріляний під час руху біля КПВВ "Мар’їнка" у той момент, коли велика кількість цивільних перетинала лінію зіткнення", - заявив Цимбалюк.

Поруч з цим, додав він, забезпечення безпечного та вільного доступу для СММ ОБСЄ в Україні, що передбачено мандатом Місії та було підтверджено на "нормандському саміт", "залишається лише на папері, якщо ми говоримо про окуповані Росією райони Донбасу, зокрема ті, що примикають до непідконтрольної ділянки українсько-російського державного корону".

"Ці факти підкреслюють триваюче небажання Росії йти шляхом мирного врегулювання конфлікту, який вона розпочала у 2014 році. Гібридна війна на Донбасі, незаконна окупація Криму, примусове нав'язування російського громадянства на окупованих частинах України; пропаганда, військовий та економічний тиск; мілітаризація Кримського півострова, Чорного та Азовського морів – усі ці грубі порушення Російською Федерацією міжнародного права продовжуються", - підкреслив очільник місії України при ОБСЄ.