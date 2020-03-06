Зеленський попросив передати Жеваго, щоб "вийшов на зв’язок"
Про це він повідомив під час відвідування Кременчуцького автомобільного заводу (КрАЗ), інформує "Економічна правда".
"Передайте власнику, щоб вони вийшли з нами на зв’язок. Тоді можна і вирішити питання з банкрутством і вийти з цих всіх позовів і судових справ. З того що, ми зараз чуємо, це єдиний вихід. Паралельно ми все зробимо, те що ви попросили, але можуть бути проблеми", - заявив Президент.
"Завод повертає нам власника, ми повертаємо державні замовлення. Все справедливо", - додав міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"В принципі чесно", - погодився Зеленський.
Як повідомлялося, Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради 3-8 скликань, зокрема від "Блоку Юлії Тимошенко" (у 5-6 скликаннях) і як самовисуванець.
9 жовтня 2019 року тодішній директор ДБР Роман Труба заявив, що екснардепа оголосили в розшук по Україні та планують оголосити у міжнародний розшук в рамках провадження, яке розслідує ДБР.
Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та кредит".
За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 роках відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси та кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн дол. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" оголосили неплатоспроможним.
11 жовтня 2019 року в САП повідомили, що детективи НАБУ за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.
У жовтні Жеваго з власної ініціативи залишив посаду генерального директора компанії Ferrexpo, мажоритарієм та CEO якої він є.
У грудні 2019-го Національний банк розпочав примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго 1,5 млрд грн за рішенням суду.