Лазебна задекларувала чотири квартири, будинок та два елітні авто

Марина Лазебна, як кандидат на посаду міністра соціальної політики, задекларувала чотири квартири та житловий будинок, два автомобілі преміум-класу та дохід від бізнесу 0,5 млн грн.

Про це свідчать дані її декларації за 2019 рік, поданої як кандидата на посаду та розміщеної на сайті НАЗК.

Так, Лазебна має квартиру у Російській Федерації (дата набуття права 2009 рік) площею 31,7 м2. Також - в її особистій власності земельна ділянка 1018 м2 в Пісківці Бородянського району Київської області.

У спільній власності з чоловіком у неї квартира у Києві - 63,1 м2, квартира в Пісківці Бородянського району Київської області - 103 м2. Крім того, у співвласності з іншими особами у неї 33.34% у квартирі в Києві загальною площею 69,8 м2, 50% - у квартирі в Пісківці Бородянського району Київської області загальною площею 40,5 м2. У власності її чоловіка - квартира в Києві площею 69,8 м2.

Члени родини Лазебної володіють автомобілями Audi Q7 і Lexus RX 200T, загальна вартість яких становить понад 4 млн грн.

За 2019 рік Лазебна задекларувала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю - 481480 грн.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України у середу, 4 березня, на своєму засіданні затвердила склад нового Кабінету міністрів, який представив парламентаріям Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Міністром соціальної політики стала Марина Лазебна.

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Марина Лазебна народилася в с. Пісківка Бородянського району Київської області. Закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Кандидат економічних наук.

У 2000-2003 роках Лазебна працювала в Міністерстві економіки України на різних посадах.

Потім перейшла в Секретаріат Кабінету міністрів України і була головним спеціалістом Управління стратегії реформування соціальних відносин, потім головним спеціалістом Управління соціальної політики та праці.

У 2011- 2013 рр. була керівником відділу організації роботи віцепрем’єр-міністра – міністра – помічник міністра, займала посаду директора Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України.

З травня 2013 по березень 2014 року обіймала посаду голови Державної служби зайнятості України. З серпня по жовтень 2019 року була головою Державної соціальної служби України.