У Федорова - “на руках” $200 тисяч готівки

Новопризначений віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров за 2019 рік отримав у сукупності понад 4,9 млн грн доходів.

Про це свідчать дані декларації Федорова за 2019 рік, поданої ним як кандидатом на посаду на посаду віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації та розміщеної на сайті НАЗК.

Так, сукупний дохід Федорова у 2019 році становив 4,962 млн грн.

З них заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, - 257,8 тис. грн, соціальні виплати при народженні дитини - 11 тис. грн, дохід від зайняття підприємницькою діяльністю - 4,69 млн грн, гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами - 3,8 тис. грн.

Крім того, Федоров має 200 тис. дол. готівкових коштів, а його дружина - 350 тис. грн.

На банківських рахунках новопризначений віцепрем'єр має 465,8 тис. грн, 3 тис. євро та 70 руб. Його дружина на банківських рахунках має 34,3 тис. грн

У 2019 році Федоров придбав нерухомість вартістю 1,12 млн грн.

Федоров має у володінні житловий будинок загальною площею 44,8 кв. м у Запорізькій області та квартиру загальною площею 74,5 кв. м у Києві. Також він орендує в столиці квартиру площею 75 кв. м.

Віцепрем'єр є власником торгової марки СММСТУДІО та має 50% у торговій марці "Некстедо".

Крім того, Федоров задекларував не передані в управління корпоративні права у ТОВ "5 СЛУЖБА" - 90%, ТОВ СТАДІМІР - 33%, ТОВ СММСТУДІО - 100%.

Як повідомлялось, із 2015-го до 2019 року Федоров був засновником і генеральним директором компанії SMMSTUDIO. У 2018 році працював на посаді операційного директора в проєкті "Суперлюди".

З травня 2019 року - позаштатний радник Президента України з діджитал-напряму.

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У 2019 році обраний народним депутатом Верховної Ради України IX скликання. У серпні того ж року призначений на посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра цифрової трансформації в уряді Олексія Гончарука.

У березні 2020 року призначений віцепрем'єр-міністром — міністром цифрової трансформації в уряді Дениса Шмигаля.