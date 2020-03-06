Розвиток культури буде на належному рівні фінансування - Шмигаль

Розвиток української культури має бути на належному рівні уваги та фінансування.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував під час Години запитань до уряду у Верховній раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Культура має бути на належному рівні уваги та фінансування. Ми маємо пишатися гарними закладами культури й працівниками культури. З призначенням відповідного міністра дам конкретні відповіді та будуть внесені відповідні напрямки в нашу програму”, - сказав Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні ВР 291 голосом “за” Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України. Парламент цього ж вечора затвердив склад нового уряду, але чотири посади міністрів залишилися вакантними, у тому числі посада міністра культури.