Зеленський побачив новий рівень у відносинах між Україною та Туреччиною

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що відносини між Україною та Туреччиною мають значний потенціал для розвитку й уже зараз вийшли на новий рівень.

Про це він сказав під час інтерв’ю турецькому телевізійному каналу «ТРТ», передає пресслужба Глави держави.

Президент розповів, що вперше зустрівся з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом одразу після того, як переміг на президентських виборах і ще не розпочав виконання обов’язків Глави Української держави. Потім мав уже офіційні зустрічі в Туреччині та Україні.

"З Президентом Ердоганом у нас була дуже корисна зустріч, і ми зрозуміли, що між двома країнами існують хороші відносини. Але ми повинні розвинути їх ще більше. Я думаю, що зараз ми вивели наші відносини на інший рівень", – зазначив Зеленський.

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За його словами, для обох країн дуже важливе завершення підписання Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ). До цього залишився всього один крок.

Також президенти обговорили питання інвестиційної безпеки, проєкти у сферах сільського господарства, оборони та енергетики.

"Крім того, поспілкувалися про туризм. Туреччина має важливий досвід у цих питаннях, і ми будемо вчитися цього", – сказав Глава Української держави.

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Важливою є й велика повага Туреччини до територіальної цілісності та суверенітету України, зауважив Володимир Зеленський.

"З президентом Ердоганом ми довго говорили про окупацію в Донецьку та Луганську, а також про анексію Криму. Під час зустрічі ми поспілкувалися про інвестиції в Херсонському регіоні, що межує з Кримом, для кримських татар, які після анексії Криму переїхали до контрольованих Україною регіонів. Ми побудуємо там будинки й готелі та реалізуємо різні інфраструктурні проєкти для кримських татар. Ми побудували КПВВ… Я хочу, щоб кримські татари та кримчани побачили ставлення до них. Ми будемо інвестувати, щоб показати, що ми цінуємо їх", – пояснив Президент.