МЗС: Україна наполягає на дотриманні Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Позиція України щодо неухильного дотримання основоположних вимог Договору про нерозповсюдження ядерної зброї залишається незмінною.

На цьому наголошується у заяві МЗС України з нагоди 50-ї річниці ДНЯЗ.

"Негативний досвід України у практичному застосуванні отриманих гарантій безпеки ставить під загрозу перспективи глобального ядерного роззброєння, демонструючи низьку ефективність відповідних міжнародних механізмів. Позиція України залишається чіткою: необхідно неухильно дотримуватися основоположних вимог ДНЯЗ. Це єдиний шлях до кінцевої мети Договору — повної ліквідації ядерної зброї", - йдеться у зверненні.

У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Україна зробила безпрецедентний внесок у процес позбавлення світу від ядерної зброї, відмовившись від третього за потужністю ядерного арсеналу у світі й приєднавшись до ДНЯЗ як без’ядерна держава.

"Залишаючись надалі прихильними до режиму нерозповсюдження ядерної зброї, ми вимушені вкотре констатувати: Російська Федерація продовжує грубо порушувати гарантії безпеки, надані Україні у зв’язку з відмовою від ядерної зброї і закріплені в Будапештському меморандумі 1994 року. Російська збройна агресія проти України, яка триває вже сьомий рік, стала прикладом цинічного нехтування однією з ядерних країн чинним міжнародним інструментарієм у сфері ядерного роззброєння і нерозповсюдження", - заявили в МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня 1994 року лідерами України, Великої Британії, Росії і США було укладено Будапештський меморандум "Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Дві інші ядерні держави та постійні члени Ради Безпеки ООН – Китай і Франція - також приєдналися о цього документа, який містив зобов’язання сторін-підписантів гарантувати незалежність та територіальну цілісність України.

Після підписання документа Україна вивела на територію Росії третій за потужністю, на той час, ядерний арсенал. Натомість, Росія у 2014 році на порушення цієї угоди та інших міжнародно-правових актів стосовно відносин з Україною здійснила неприкриту збройну агресію проти України, анексувавши Крим та окупувавши частину території Донбасу.