Рябошапка пішов із засідання Ради, де розглядають його відставку
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Укрінформ
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка залишив позачергове засідання Верховної Ради, на якому розглядається проєкт постанови про висловлення йому недовіри.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.Руслан Рябошапка під час позачергового засідання Верховної Ради / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ
Рябошапка залишив сесійну залу парламенту після того, як виступив із трибуни.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 5 березня розглядає проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.