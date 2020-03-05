Рада розглядає відставку Рябошапки

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання, під час якого депутати розглядатимуть питання щодо висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

У залі зареєструвалися 311 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - сказав спікер.

Згідно з порядком денним, передбачається розгляд проєкту постанови №3154 "Про висловлення недовіри Генеральному прокуророві Рябошапці Р.Г."

У залі засідань зареєструвалися 311 народних депутатів.

Участь у позачерговому засіданні бере сам генпрокурор Руслан Рябошапка.

Позачергове засідання Верховної Ради / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Водночас, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що у разі звільнення Рябошапки, відповідно до процедури, одночасне призначення нового генпрокурора неможливе. Вона допустила при цьому, що для призначення нового генпрокурора може бути скликане ще одне позачергове засідання парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більше 100 народних депутатів, у тому числі - від фракції "Слуга народу".