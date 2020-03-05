Україна підписала конвенцію про виконання іноземних судових рішень

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов від імені України підписав Конвенцію про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції.

“Під час засідання Ради з загальних справ та політики Гаазької конференції з міжнародного приватного права Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Нідерланди Всеволод Ченцов від імені України підписав Конвенцію про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Конвенцію було ухвалено 2 липня 2019 року за результатами 22-ї Дипломатичної сесії цієї міжнародної організації, участь у якій взяла делегація України.

Україна стала другою державою, яка підписала Конвенцію.

У відомстві зазначають, що Конвенція є підсумком роботи протягом 2016-2019 років утвореної з цією метою Спеціальної комісії.

Конвенція є універсальним багатостороннім документом, що закріплює для держав, які стануть її Сторонами, загальні правила, за яких гарантується взаємне визнання і виконання судових рішень у цивільних або комерційних справах.

Також повідомляється, що разом із Конвенцією про угоди про вибір суду 2005 року ця Конвенція має на меті полегшити доступ до правосуддя для учасників ринку, створити для них визначеність, передбачуваність, зменшення витрат, часу та ризиків під час здійснення підприємницької діяльності.

Конвенція набере чинності у перший день місяця, який починається після спливу періоду, протягом якого може бути зроблене повідомлення щодо встановлення відносин відповідно до цієї Конвенції з другою Державою, що здала свою ратифікаційну грамоту, документ про прийняття, затвердження або приєднання.