Шмигаль провів перше засідання нового Кабміну

Новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів перше установче засідання нового Кабінету міністрів.

Як повідомляє Урядовий портал, воно було присвячене підготовчим та технічним кадровим питанням.

"Радий вітати усіх міністрів. На нас чекає багато роботи, ми маємо швидко увійти у темп. Хочу зазначити, що уряд, міністерства зроблять максимально необхідне для того, щоб результат був позитивним і відчувався людьми. Тому сьогодні ми маємо проголосувати, в першу чергу, за необхідні для запуску нового уряду кадрові рішення", - сказав Шмигаль.

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За його словами, нині перед КМУ стоять серйозні виклики – економічні, соціальні, політичні. "Ми свідомі, що розв'язання задач буде нелегким. Тому на наступне засідання Кабміну ми вже сьогодні готуємо ті рішення, які відображають озвучені мною вчора в парламенті тези - від впровадження реформ до готовності країни до можливого спалаху коронавірусу", - заявив Шмигаль.

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Враховуючи також ситуацію з виявленим прецедентом розповсюдження коронавірусу в країні та ситуацію в цілому у світі, на першому засіданні було прийнято рішення про підсилення оперативного штабу з питань запобігання занесенню та поширенню на територію України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Фото: КМУ