Зеленський хоче приймати іноземних лідерів не лише у Києві
Про це він заявив під час зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області - захід транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.
“Багато з великих офіційних візитів тих чи інших президентів, прем’єр-міністрів інших країн, яких офіційно ми поважно зустрічаємо в Києві, в Україні, я би хотів, щоб ми їх зустрічали в різних містах України”, - зазначив Зеленський.
На його думку, було б “справедливо”, аби іноземні лідери відвідували не тільки Київ, але й інші українські міста. Президент додав, що такими містами не обов’язково мають бути обласні центри.
Водночас він поінформував, що на Полтавщину у рамках його робочої поїздки також приїдуть посли країн Великої сімки й деякі з них уже беруть участь у зустрічі з бізнесом регіону.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 5-6 березня перебуває з робочою поїздкою на Полтавщині.