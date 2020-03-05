Глава МЗС Литви відгукнувся на кадрові зміни в Кабміні

Глава МЗС Литви відгукнувся на кадрові зміни в Кабміні

Укрінформ
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус привітав Дмитра Кулебу з призначенням главою МЗС України, а також висловив сподівання на продовження співпраці з Вадимом Пристайком на його новій посаді.

Про це Лінкявічус написав у Twitter.

«Дякую вам, Вадиме Пристайко, за дружбу під час перебування на посту міністра закордонних справ України, з нетерпінням чекаю продовження співпраці в новій якості. Вітаю Дмитра Кулебу, продовжмо зміцнювати литовсько-українські зв'язки у всіх сферах, а також будемо готуватися до 4-ї Конференції з реформ в Україні у Вільнюсі (намічена на липень, - ред.)», - зазначив глава МЗС Литви.

У відповідь до твіту Кулеба подякував Лінкявічусу, підкресливши, що двосторонні відносини будуть підтримуватися в «доброму темпі».

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 4 березня Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну, який очолив Денис Шмигаль. Колишній глава МЗС Вадим Пристайко став віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Дмитро Кулеба, який раніше обіймав цю посаду, очолив МЗС.

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