Рада узгодила норми права із законом "Про запобігання корупції"

Верховна Рада на позачерговому засіданні у середу, 4 березня, ухвалила в закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про запобігання корупції" (№2500).

Законопроєкт підтримали 280 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як ідеться в пояснювальній записці, метою прийняття законопроєкту є приведення положень законодавства до норм чинного закону України "Про запобігання корупції".

Законопроєктом вносяться зміни до деяких законодавчих актів, у яких містяться посилання, а також використовується термінологія закону, що втратив чинність.

Зазначається, що його прийняття зумовлене необхідністю внесення змін до чинного законодавства у зв'язку з ухваленням закону "Про запобігання корупції". Так, у текстах окремих законів та законодавчих актів містяться бланкетні норми, що відсилають до положень закону "Про засади запобігання і протидії корупції", який утратив чинність.

Таким чином, ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про запобігання корупції" необхідне для запобігання виникненню законодавчих колізій та забезпечення принципу правової визначеності.