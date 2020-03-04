Ситник: 700 топ-чиновників уже притягнули до відповідальності

Ситник: 700 топ-чиновників уже притягнули до відповідальності

Укрінформ
Станом на сьогодні до відповідальності притягнуто 700 високопосадовців, з них близько пів тисячі перебувають на лаві підсудних.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник під час звіту у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про останній період, то з травня НАБУ оголосило 148 підозр високопосадовцям. Кожні три дні оголошується підозра. Кожні три дні справа скеровується до суду. І це в тому числі завдяки позиції генерального прокурора", - зазначив директор НАБУ.

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Він додав, що 700 високопосадовців уже притягнуті до відповідальності, із них майже 500 перебувають на лаві підсудних.

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