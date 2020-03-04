Разумков закрив позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив позачергове засідання парламенту в середу, 4 березня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні Верховної Ради в середу народні депутати звільнили Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра і призначили на цю посаду Дениса Шмигаля.

Крім того, Рада призначила нових членів уряду. Наразі у Кабміні залишилися вакантними чотири посади очільників міністерств – Міністерства освіти та науки, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.

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Також парламентарії заслухали звіт про діяльність Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку від очільників цих відомств.

Крім того, депутати ухвалили 4 закони. Так, парламент схвалив рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Ухвалено також закон №3015 про розділення посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ.

Депутати ратифікували Рамковий договір між урядами України та Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України.

Також ухвалено закон №2500 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про запобігання корупції".