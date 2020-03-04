Разумков закрив позачергове засідання Ради

Разумков закрив позачергове засідання Ради

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив позачергове засідання парламенту в середу, 4 березня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні Верховної Ради в середу народні депутати звільнили Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра і призначили на цю посаду Дениса Шмигаля.

Крім того, Рада призначила нових членів уряду. Наразі у Кабміні залишилися вакантними чотири посади очільників міністерств – Міністерства освіти та науки, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства культури.

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Також парламентарії заслухали звіт про діяльність Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Офісу генерального прокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку від очільників цих відомств.

Крім того, депутати ухвалили 4 закони. Так, парламент схвалив рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Ухвалено також закон №3015 про розділення посади головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ.

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Депутати ратифікували Рамковий договір між урядами України та Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України.

Також ухвалено закон №2500 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про запобігання корупції".

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