Зеленський залишив позачергове засідання Ради
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я пропоную подякувати Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Дякую, пане Президенте. Переходимо до наступних питань порядку денного", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Президент Володимир Зеленський покинув засідання після заслуховування звітів представників правоохоронних органів.
Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента ВР розглянула питання про Кабінет міністрів. Депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Відставка Прем’єр-міністра означає автоматичну відставку всього складу уряду.
Після цього 291 голосом “за” Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України.