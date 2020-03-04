Зеленський залишив позачергове засідання Ради

Президент Володимир Зеленський залишив позачергове засідання Верховної Ради в середу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я пропоную подякувати Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Дякую, пане Президенте. Переходимо до наступних питань порядку денного", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Президент Володимир Зеленський покинув засідання після заслуховування звітів представників правоохоронних органів.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента ВР розглянула питання про Кабінет міністрів. Депутати підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Відставка Прем’єр-міністра означає автоматичну відставку всього складу уряду.

Після цього 291 голосом “за” Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України.