Шмигаль і нові міністри не проводили консультацій з депутатами - Вакарчук

Новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і нові міністри не проводили консультацій із народними депутатами, зокрема з членами депутатської фракції партії "Голос".

Про це заявив народний депутат, голова партії "Голос" Святослав Вакарчук під час брифінгу у кулуарах парламенту після того, як його фракція залишила залу засідань Верховної Ради на знак протесту проти обрання нового складу уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як проводилися консультації з приводу нового уряду? Чи зустрічався Прем’єр-міністр або кандидати на посади міністрів з депутатами? Знаєте, не те що не зустрічалися, вони навіть не знайомі з більшістю з тих, хто зараз буде їм голосувати. На жаль, вони не знайомі, тому що ці люди в залі не цікавилися політикою багато років, тому і не знають, чим займалися деякі з тих кандидатів у міністри, які сьогодні сидять як кандидати на призначення", - зауважив Вакарчук.

Водночас він наголосив, що в Раді не було підтримано пропозицію "Голосу" голосувати за кожну кандидатуру окремо, а тому "котів у мішку нехай вони обирають самі і несуть за це повну відповідальність - і монобільшість, і Президент, який сьогодні прийшов представляти уряд, а ми в такому фарсі брати участь не будемо".

Водночас на запитання кореспондента Укрінформу, чи планує фракція повертатися у залу засідань у четвер, Вакарчук відповів: "Сьогодні позачергове засідання. Завтра буде чергове засідання, завтра продовжиться депутатська робота, яка, я сподіваюся, матиме зміст".

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати з фракції "Голос" залишили позачергове засідання Верховної Ради під час розгляду питання про призначення нових членів Кабінету міністрів.

"Фракція "Голос" не буде підтримувати цей цирк і формування уряду Януковича. Я прошу кожного, хто буде сьогодні голосувати за цей уряд, десять разів подумати, чи готові ви на такі нові обличчя. Фракція "Голос" не буде далі брати участі в цьому засіданні", - заявила член фракції "Голос" Олександра Устінова.

Тим часом Рада вже призначила новий склад Кабінету міністрів на чолі з Дмитром Шмигалем.