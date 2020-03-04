Фракція "Голос" залишила Раду перед призначенням нового уряду

Народні депутати від фракції "Голос" демонстративно залишили позачергове засідання Верховної Ради під час розгляду питання про призначення нових членів Кабінету міністрів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу сказати одне: фракція "Голос" не буде підтримувати цей цирк і формування уряду Януковича. Я прошу кожного, хто буде сьогодні голосувати за цей уряд, десять разів подумати, чи готові ви на такі нові обличчя. Фракція "Голос" не буде далі брати участі в цьому засіданні", - заявила член фракції "Голос" Олександра Устінова.

Депутат розкритикувала плани призначити Іллю Ємця на посаду міністра охорони здоров'я, Вадима Гутцайта - міністром молоді та спорту, Ігоря Уманського - міністром фінансів та рішення залишити Арсена Авакова очільником МВС.

Під час виступу біля трибуни парламенту зібралися всі члени фракції "Голос".

Після виступу Устінової вся фракція залишила сесійну залу.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР розглядає питання про Кабінет міністрів. Депутати вже підтримали відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Відставка Прем’єр-міністра означає автоматичну відставку всього складу уряду.

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Після цього 291 голосами "за" Верховна Рада призначила Прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України.