"Голос" і "Євросолідарність" вимагають голосування за кожного міністра окремо

Представники фракцій "Голос" і "Євросолідарність" вимагають, щоб голосування за призначення членів Кабінету міністрів відбувалося за кожного кандидата окремо, а не списком.

Про це заявив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін під час виступу з трибуни парламенту на позачерговому засіданні Ради в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша фракція і фракція "Європейська солідарність" наполягає на тому, щоби ми все ж таки отримали можливість поіменно голосувати за кожного кандидата в міністри й щоб кожна фракція отримала можливість поставити питання кожному з кандидатів у міністри, до великої кількості з яких у нас, на превеликий жаль, є питання", - сказав Рахманін.

Крім того, депутат повідомив, що у представників фракцій не було можливості поспілкуватися з кандидатами на посади в новому уряді на своїх засіданнях, як це передбачено законом.

"Я нагадаю, що відповідно до Конституції, чинного законодавства і Регламенту, кандидат у Прем'єр-міністри не просто мав прийти перед фракціями, він ще й мав надати можливість представникам фракцій ознайомитися з кандидатами на посаду міністрів, а фракції й народні депутати мали отримати можливість поставити цим кандидатам питання", - зазначив Рахманін.

Він додав, що не розуміє, "яким чином новий уряд збирається долати програми в економіці без економічного блоку".

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні звільнила Олексія Гончарука з посади Прем’єр-міністра. Главою уряду парламентарії призначили Дениса Шмигаля, який до цього був віцепрем'єр-міністром, міністром розвитку громад та територій.