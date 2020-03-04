Новий уряд: Від обережних симпатій — до тривожних очікувань

Укрінформ звернувся до політологів та економістів за попереднім прогнозом ефективності нового уряду, з огляду на множинні виклики, які насуваються на світ

На переконання експертів одна з причин відставки уряду Гончарука — це невпевненість президента Зеленського в тому, що команда Гончарука зможе впоратися з викликами економічної кризи, яка невпинно наближається.

"На жаль, ми ступаємо в смугу великих викликів і потенційних проблем. Тому що, якщо глобальна економічна криза почнеться, то неминуче вдарить і по Україні. А далі... Якщо удар виявиться потужним, то абсолютно не важливо, хто сидить у кріслі прем’єра, хто очолює ті чи інші міністерства — криза “поховає” будь-який уряд", - переконаний політолог Володимир Фесенко. Хоча в оцінках ефективності майбутнього уряду, політолог не схильний до особливого песимізму. "Чи стане цей уряд ефективнішим, покаже лише життя. У всякому разі в новому складі уряду простежується баланс інтересів між молодістю і досвідом. Причому навіть у персоні ймовірного прем’єра. Він достатньо молодий, але з досвідом за плечима. Правда цей досвід, в основному, на рівні середньої ланки управління, а на рівні центральної влади – лише місяць. Тож варто наголосити стосовно потенційних ризиків. Однак “середня температура” по ймовірному уряду — це люди з досвідом, тобто більшість із них уже працювали міністрами. І в цьому сенсі цей уряд більше від землі, краще розуміється в поточному стані речей в економіці або окремих галузях. Це скоріше уряд практиків і прагматиків (звісно, це стосується не всіх), аніж уряд теоретиків (технократів, якщо вже точніше - Ред.)", - вважає Володимир Фесенко.

За його словами, на урядовій шахівниці є певні фігури, які викликають позитивні враження. Наприклад, новий міністр фінансів (Ігор Уманський - Ред.), що працював за різних керівників і має досвід роботи в умовах економічної кризи 2008 року, що дуже важливо. "Власне, до нього в різних політичних таборах ставляться добре, на відміну від Оксани Маркарової — тому це оптимальне рішення. По інших важко сказати. Той же Ілля Ємець. Як про лікаря, то на його адресу звучать позитивні відгуки. З іншого боку, багатьох тривожить те, що він кілька місяців працював в уряді Азарова. Ще одного виділю — це Івана Плачкова (як виявилося, сам Плачков дізнався про це з преси. - Ред) на посаду міністра енергетики. Сильний професіонал і непоганий менеджер. Працював за часів Ющенка. Його пов’язують з Ахметовим. Але, знаємо, що навколо міністерства є лобістські інтереси різних олігархів. Чи вдасться йому “розрулити” цю ситуацію, знайти якийсь баланс — питання відкрите", - резюмував політолог.

"Особисто для мене, ймовірний склад нового уряду виглядає цілком симпатично. До більшості озвучених прізвищ ставлюся прийнятно. Ці люди набагато професійніші, аніж представники поки що чинного уряду. Водночас ми зовсім не знаємо реальних поглядів цих людей. І це створює певну атмосферу невизначеності. Так, знаю, що в більшості непростий характер, вони прямолінійні, мають, що називається, внутрішній стрижень. І це насправді зовсім непогано — професіонали рідко бувають надто гнучкими", - каже економіст Борис Кушнірук.

Він також вважає, що на відміну від президента Зеленського та уряду Гончарука, яким дали певний ліміт довіри — умовні 100 днів, у нового складу Кабміну такого привілею не буде. "Чи спроможні нові міністри показати якийсь результат, чи мають вони розуміння того, що і як потрібно робити, для мене, на превеликий жаль, це не очевидно. Ніхто з цих людей публічно не демонстрував свою позицію. Тому спочатку їх треба почути. Якщо вони займатимуться тільки вирішенням проблем сьогоднішнього дня, то нічого серйозного не досягнуть", - мовить Борис Кушнірук.

Політологиня Лілія Брудницька взагалі вважає, що відправляти зараз у відставку уряд Олексія Гончарука було не раціонально. Достатньо було б замінити кількох міністрів: МОЗ, МЗС, соцполітики, освіти… "Новий склад Кабміну матиме меншу ефективність, ніж чинний. Якщо уряд Гончарука хоча б імітував єдину команду та злагоджену роботу, то урядовцям Шмигаля ще доведеться «притиратися» один до одного, вчитися співпрацювати", - коментує Лілія Брудницька.

На думку економіста Валерія Пекара, новий уряд як завжди перебуватиме між молотом суспільства і ковадлом влади, і це не сприятиме його ефективній роботі. "Для того, щоб уряд був ефективним, йому потрібна підтримка з боку парламенту та президента, впевненість у наявності часу на стратегічні речі, відсутність смикання по дрібницях та вимоги негайного вирішення складних проблем простими способами. Жодна з цих умов не була забезпечена для "старого" уряду. Очевидно, теж ж саме очікує і новий", - зазначає Валерій Пекар.

Мирослав Ліскович, Оксана Поліщук, Київ