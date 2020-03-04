Президент пропонує призначити міністром оборони Тарана

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Андрія Тарана міністром оборони

На сайті парламенту проєкт постанови зареєстровано під номером 3169.

Автор документа - Президент України.

Як повідомляв Укрінформ, парламент на позачерговому засіданні 4 березня призначив Дениса Шмигаля Прем'єр-міністром України, звільнивши з цієї посади Олексія Гончарука.

Андрій Таран народився 4 березня 1955 року. Навчався у Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі за фахом "військовий інженер-радіотехнік", у Військовій академії ППО Сухопутних військ ЗСУ за спеціальністю "Управління бойовими діями".

Таран працював в апараті Міноборони, у Головному управлінні розвідки Міноборони, в Центрі стратегічного планування та аналізу в РНБО, був військовим аташе при посольстві України в США, представником Міноборони при представництві України в ООН.

Із квітня по серпень 2015 року був представником України в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, із вересня по листопад 2015 року входив до складу робочої групи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

У грудні 2015 року Таран був призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, де залишався до квітня 2016 року. Того ж року звільнений у запас у зв'язку з досягнення граничного віку генеральської служби.

У 2019-му генерал-лейтенант ЗСУ Таран очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка.