Оборонні відомства України та Фінляндії обговорили співпрацю

Оборонні відомства України та Фінляндії обговорили співпрацю

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Укрінформ
Делегація Міністерства оборони України під час візиту до Фінляндії обговорила двостороннє співробітництво на 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Сьогодні, 4 березня, в рамках робочого візиту делегації Міноборони України до Фінляндської Республіки в м. Гельсінкі відбулися воєнно-політичні консультації та зустріч заступника міністра оборони України Аліни Фролової з постійним секретарем міністерства оборони Фінляндської Республіки Юккою Юусті”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час консультацій сторони обговорили план двостороннього співробітництва на 2020 рік. Фролова зазначила, що Україна зацікавлена в обміні досвідом та розвитку таких напрямків співробітництва, як комплектування військового резерву, виконання заходів територіальної оборони, розвитку військово-морських спроможностей, у тому числі за участі оборонного комплексу Фінляндської Республіки. Вона також відзначила важливість організації візиту в Україну міністра оборони Фінляндської Республіки.

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За інформацією пресслужби, українська сторона також поінформувала про ситуацію на сході України та в Азово-Чорноморському регіоні.

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