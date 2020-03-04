Зеленський пропонує призначити главою МЗС Кулебу

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення віцепрем’єр-міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби міністром закордонних справ.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Відповідний проєкт постанови №3170 про призначення Кулеби главою МЗС вніс Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, парламент на позачерговому засіданні 4 березня призначив Дениса Шмигаля Прем'єр-міністром України, звільнивши з цієї посади Олексія Гончарука.

Дмитро Кулеба народився у 1981 році у м. Суми. У 2003 році закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка (за спеціальністю "міжнародне право"). У ньому ж захистив дисертацію кандидата юридичних наук.

З 2003-го по 2010 рік працював у системі Міністерства закордонних справ України на посадах у центральному апараті та у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні.

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З 2010 року по 2013 рік працював у Секретаріаті міністра МЗС України, опікувався питаннями іміджу України за кордоном, міжнародних організацій, відносин зі США.

Протягом січня-червня 2013 року був радником віцепрем’єр-міністра України з гуманітарних питань.

У 2014 році був послом з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій. З 2016-го по 2019 рік - постійним представником України в Раді Європи.

29 серпня 2019 року призначений віцепрем'єр-міністром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.