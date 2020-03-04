У разі відставки уряду головного санлікаря теж замінять - Ляшко

Функції головного санітарного лікаря тимчасово покладені на заступника міністра охорони здоров'я. У разі відставки міністра піде у відставку і заступник, який виконує функції головного санлікаря.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Є чіткі процедури в законі про центральні органи виконавчої влади, які прописують повністю всю динаміку, як відбувається зміна політична. У разі, якщо буде змінений міністр, будуть змінені і заступники. Не буде змінений міністр — не будуть змінені заступники. Ми працюємо в звичному режимі. Розпланували велику кількість заходів. В разі якщо скажуть перезавантаження — значить перезавантаження", - сказав Ляшко.

Він уточнив, що функції головного державного санітарного лікаря, до змін в законодавстві покладені на заступника міністра охорони здоров'я розпорядженням Кабінету міністрів, в даному випадку, на нього. Якщо зміниться міністр охорони здоров’я, то з посади піде і заступник, який виконує функції головного державного санітарного лікаря.

"Ні, не лишаюся, тому що розпорядженням Кабміну покладено функцію головного державного санітарного лікаря тимчасово, до внесення змін в законодавство на посаду заступника міністра. Якщо змінюється посада, то змінюються і повноваження головного державного санітарного лікаря", - сказав Ляшко.

В той же час, він зазначив, що йому невідомо про те, чи планується відставка міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької, і наразі команда МОЗ продовжує працювати.

Як повідомлялося, у середу о 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента.

Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України. Напередодні увечері за результатами засідання фракції "Слуга народу" стало відомо, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подав до Верховної Ради заяву про відставку. За словами народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського, члени фракції "Слуга народу" планують її підтримати. На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно з законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення. Відставка очільника уряду, якщо таке рішення буде ухвалено парламентом, означатиме автоматичну відставку всього складу уряду.